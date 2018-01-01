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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 14:55

проєкту рішення Бахмацької міської ради «Про затвердження Положення про проведення конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмацької міської територіальної громади »



Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмацької міської територіальної громади, виконавчим комітетом Бахмацької міської ради розроблено проєкт рішення «Про затвердження Положення про проведення конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмацької міської територіальної громади» та аналіз регуляторного впливу даного акта.



Даний проєкт регуляторного акта забезпечує дотримання вимог чинного законодавства та принципів державної регуляторної політики.



Проєкт рішення Бахмацької міської ради «Про затвердження Положення про проведення конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмацької міської територіальної громади», аналіз регуляторного впливу та базове відстеження буде розміщено на офіційному сайті Бахмацької міської ради http://bakhmach-mr.gov.ua/



Для прийняття відповідного рішення міською радою та її виконавчим комітетом просимо бахмачан, керівників підприємств, установ та організацій, політичних партій взяти активну участь в процесі обговорення та подавати пропозиції у письмовій формі в Бахмацьку міську раду за адресою: вул. Соборності, 42 або за тел.: 2-15-55. Пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня опублікування.