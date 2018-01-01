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Бахмацький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки інформує!
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 05 лютого 2021, 08:17
У Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки є санаторно-курортні путівки на лютий-березень місяць 2021року для оздоровлення таких категорій:
- ветеранів війни;
- ветеранів військової служби та членів їх сімей (пенсіонери Міністерства оборони України, які звільнені із військової служби).
За більш детальною інформацією звертатися за телефоном 2- 17- 78, м. Бахмач, вул. Шевченка, 38
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