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Інформує прокуратура
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 05 лютого 2021, 08:26
Чернігівською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру чоловіку, який розіслав відео порнографічного характеру з власною дружиною.
Під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 301 КК України).
Встановлено, що житель одного з сіл Чернігівського району, з метою приниження гідності своєї дружини, неодноразово розсилав знайомим через соціальні мережі у вигляді приватних повідомлень відеофайли порнографічного характеру, на яких зображена остання.
Довідково: санкція ч.3 ст.301 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
За інформацією
Чернігівської місцевої прокуратури
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