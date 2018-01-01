Останні публікації
- ДСНС перевіряє стан протипожежної безпеки на об’єктах із розміщенням літніх людей
- «Плантатори» Дмитрівки
- Змагаємося!
- Інформує прокуратура
- Бахмацький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки інформує!
- Пам'ятаємо і Перемагаємо
- Наче змусили померти ще раз...
- Зібралися лише з третьої спроби
- Насичений хокеєм тиждень
- Подякуємо за небайдужість
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
ДСНС перевіряє стан протипожежної безпеки на об’єктах із розміщенням літніх людей
- Деталі
- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 05 лютого 2021, 10:02
За дорученням Кабінету Міністрів України, задля виявлення проблем та недопущення таких пожеж, яка у Харкові забрала життя п’ятнадцятьох людей, в усіх регіонах держави почалися позапланові перевірки готелів, пансіонатів, інтернатів із перебуванням літніх людей. Під час такої роботи фахівці ДСНС перевіряють стан джерел зовнішнього водопостачання, можливість під’їзду до будівель і до пожежних гідрантів спеціальної техніки, наявність пожежної сигналізації та первинних засобів пожежогасіння, проводяться інструктажі з відповідальними особами за протипожежний стан.
Починаючи з 8 лютого 2021 року, інспекторський склад БахмацькогоРВ УДСНСУкраїни у Чернігівській області також розпочне перевірку вищезазначених закладів на територіях Бахмацької, Батуринської та Дмитрівської об’єднаних територіальних громад.
Володимир БУЛИГА, Т.в.о. начальника БахмацькогоРВ УДСНС України у Чернігівській області
Детальніше...