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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 05 лютого 2021, 10:02

За дорученням Кабінету Міністрів України, задля виявлення проблем та недопущення таких пожеж, яка у Харкові забрала життя п’ятнадцятьох людей, в усіх регіонах держави почалися позапланові перевірки готелів, пансіонатів, інтернатів із перебуванням літніх людей. Під час такої роботи фахівці ДСНС перевіряють стан джерел зовнішнього водопостачання, можливість під’їзду до будівель і до пожежних гідрантів спеціальної техніки, наявність пожежної сигналізації та первинних засобів пожежогасіння, проводяться інструктажі з відповідальними особами за протипожежний стан.



Починаючи з 8 лютого 2021 року, інспекторський склад БахмацькогоРВ УДСНСУкраїни у Чернігівській області також розпочне перевірку вищезазначених закладів на територіях Бахмацької, Батуринської та Дмитрівської об’єднаних територіальних громад.



Володимир БУЛИГА, Т.в.о. начальника БахмацькогоРВ УДСНС України у Чернігівській області