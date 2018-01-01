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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 05 лютого 2021, 11:04

У Національному університеті «Чернігівська політехніка» організовуються БЕЗКОШТОВНІ курси з професійної перепідготовки військовослужбовців ЗСУ, ветеранів АТО/ООС та членів їх сімей в рамках ПроєктУ «НОРВЕГІЯ-УКРАЇНА»



за програмою «Інтернет технології. \WЕВ-дизайн та англійська мова в бізнесі»



Учасником проєкту може стати:



• кадровий військовослужбовець Збройних сил України та інших силових структур, який завершує службу в поточному році;

• кадровий військовослужбовець Збройних сил України та інших силових структур, який звільнений в запас або у відставку протягом останніх трьох років та який має стаж служби не менше 10 років:

• учасники бойових дій;

• члени сімей (дружина/чоловік) всіх трьох вищезазначених категорій;

• члени сімей загиблих учасників бойових дій (чоловік/дружина);



Додаткові вимоги до учасників проєкту:



• Вік учасників проєкту не повинен перевищувати 50 років.

• Причина звільнення: завершення контракту, медичні показання, реформування ЗСУ.



Учасники мають надати документи, що підтверджують їхній статус



Дата початку курсів - середина лютого 2021 року Дата закінчення курсів - кінець травня 2021 року



Після закінчення курсів професійної перепідготовки учасники отримують випускні документи.



За додатковою інформацією звертатися за тел . 2-17.78 , місто Бахмач,вул. Шевченка 38.