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Безкоштовні курси
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 05 лютого 2021, 11:04
У Національному університеті «Чернігівська політехніка» організовуються БЕЗКОШТОВНІ курси з професійної перепідготовки військовослужбовців ЗСУ, ветеранів АТО/ООС та членів їх сімей в рамках ПроєктУ «НОРВЕГІЯ-УКРАЇНА»
за програмою «Інтернет технології. \WЕВ-дизайн та англійська мова в бізнесі»
Учасником проєкту може стати:
• кадровий військовослужбовець Збройних сил України та інших силових структур, який завершує службу в поточному році;
• кадровий військовослужбовець Збройних сил України та інших силових структур, який звільнений в запас або у відставку протягом останніх трьох років та який має стаж служби не менше 10 років:
• учасники бойових дій;
• члени сімей (дружина/чоловік) всіх трьох вищезазначених категорій;
• члени сімей загиблих учасників бойових дій (чоловік/дружина);
Додаткові вимоги до учасників проєкту:
• Вік учасників проєкту не повинен перевищувати 50 років.
• Причина звільнення: завершення контракту, медичні показання, реформування ЗСУ.
Учасники мають надати документи, що підтверджують їхній статус
Дата початку курсів - середина лютого 2021 року Дата закінчення курсів - кінець травня 2021 року
Після закінчення курсів професійної перепідготовки учасники отримують випускні документи.
За додатковою інформацією звертатися за тел . 2-17.78 , місто Бахмач,вул. Шевченка 38.
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