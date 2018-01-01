/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 12 лютого 2021, 15:07

Рибогосподарську діяльність на території Чернігівської області у 2020 році здійснювали сім суб’єктів промислового рибальства та 62 суб’єкта аквакультури.



Так, для цілей аквакультури в області у 2020 році використовувалося 757 га ставів, 120 м2 басейнів та 298 га водосховищ. Промисловий вилов здійснювався на річках Дніпро та Десна з озерами.



Загалом у 2020році в області виловлено понад324 тонни товарної риби, яка була поставлена на споживчі ринки для потреб населення. Так 83% (269 тонн) товарної риби забезпечили суб’єкти аквакультури та 17% (55 тонн) – промислові рибалки.



Аквакультура традиційно найбільше реалізовувала рослиноїдні види риб: короп, товстолоб та білий амур. У промисловому вилові переважали аборигенні види риб: лящ, плоскирка, плітка, карась сріблястий, синець та щука.



Попри значний потенціал розвитку рибної галузі на Чернігівщині показники вилову товарної риби у порівнянні з 2019 роком знизилися на 44 %. Так, якщо у 2019 році було продано населенню 586 тонн риби, то у 2020 році цей показник знизився через низку причин.



Витрати на утримання в належному стані рибогосподарських водних об’єктів різного циклу щороку зростають і не кожен суб’єкт господарювання справляється з фінансовим навантаженням.



Відсутність кваліфікованих спеціалістів - рибоводів також гальмує розвиток галузі. Крім того, останніми роками на стан рибогосподарських водойм впливають природні та антропогенні фактори. Підвищення температури повітря, збільшеннязабору води з водотоків для потреб аграрного сектору та розорювання прибережних захисних смуг призводить до обміління та повного пересихання водойм.



Натомість розвиток рибної галузі є одним із пріоритетних напрямків української економіки.



Держрибагентством визначено головні напрямки, над якими працюватиме у 2021 році.Зокрема, буде продовжуватися робота з вирішення проблемних питань рибницьких господарств, вестися соціальний діалог із виробниками аквакультури, щодо розробки порядку субсидіювання суб’єктів аквакультури та формування ефективного механізму їх державної підтримки. Також буде удосконалюватися система державного контролю за рибною продукцією з врахуванням практики ЄС.



У грудні 2020 року Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України створена робоча група з розроблення проєкту Кодексу ведення відповідального рибного господарства. Кодекс має стати єдиним уніфікованим документом та регулювати питання функціонування всього рибогосподарського сектору.



Чернігівський рибоохоронний патруль