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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 12 лютого 2021, 17:03

Рятувальники продовжують позапланові перевірки об’єктів із перебуванням літніх людей та осіб з інвалідністю.



На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 27 січня 2021 року № 2768/1/1-21 на територіях Бахмацької, Батуринської та Дмитрівської ОТГ тривають позапланові перевірки суб’єктів господарювання, у власності або користуванні яких знаходяться готелі, пансіонати, хостели, інтернати із перебуванням літніх людей та осіб з інвалідністю.



В ході перевірок рятувальники звертають увагу на стан забезпечення протипожежного захисту приміщень, споруд. Перевіряють відповідність нормативним актам з питань пожежної та техногенної безпеки шляхів евакуації, систем оповіщення та пожежогасіння.



Крім того, з керівниками та обслуговуючим персоналом об’єктів проводяться інструктажі з правил пожежної безпеки та порядку дій на випадок пожежі або іншої надзвичайної події.



Володимир БУЛИГА, т.в.о.начальника Бахмацького

РВ УДСНС України у Чернігівській області



На фото: Проводиться перевірка КУ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ»

Батуринської міської ради с.Митченки