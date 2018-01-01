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Головна Категорії статей Офіційно В Україні посилена відповідальність за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки

В Україні посилена відповідальність за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 12 березня 2021, 08:13

04 березня 2021 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки» від 3 лютого 2021 року № 1187-IX, який передбачає підвищення штрафів:


- порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (стаття 175 КУпАП) – до 1700-3400 гривень для громадян та 3400-5100 гривень для посадових осіб;


- здійснення підприємством господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки (стаття 175-2 КУпАП) – до 1700-5100 гривень для суб’єктів підприємницької діяльності;


- знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі (стаття 77 КУпАП) – до 1530 – 4590 гривень для громадян і на посадових осіб - 4590 – 15300 гривень;


- за випалювання рослинності або її залишків (стаття 77-1 КУпАП) – до 3060 – 6120 гривень для громадян і на посадових осіб - 15300 – 21420 гривень;


Прийнятий законопроект дозволить підвищити відповідальність громадян та суб’єктів господарювання за утворення пожежонебезпечних ситуацій і, відповідно, забезпечить дотримання вимог пожежної безпеки.


Володимир БУЛИГА,
Т.в.о. начальника Бахмацького РВ УДСНС
України у Чернігівській області

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