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Пожежна безпека у місцях торгівлі паливом

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 17:20

Пожежі є найбільш руйнівними стихійними лихами в нашій країні. Щорічно вони забирають людські життя і завдають значних матеріальних збитків підприємствам і організаціям різних форм власності. Особливу небезпеку становлять склади зі зберігання палива і автозаправні станції, так як надзвичайні ситуації на таких об’єктах трапляються не часто, але вони несуть в собі максимальну загрозу людям і навколишньому середовищу. Пожежна безпека на АЗК повинна дотримуватися неухильно, в суворій відповідності з діючими правилами і нормативами.


Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 11.03.2021р. № 10033/1/1-21, окремого доручення ДСНС України від 12.03.2021р. № 02-3693/262-1 «Про позапланові перевірки», з метою здійснення контролю за виконанням вимог Кодексу цивільного захисту України (далі - Кодекс), інших законодавчих та нормативних, нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки і керуючись абзацом сьомим частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та приведення в належний протипожежний стан суб’єктів господарювання, у власності (володінні) користуванні яких перебувають місця виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним на території Бахмацького району розпочинаються позапланові перевірки вищезазначених об’єктів господарювання. З метою попередження виникнення пожеж на них, зазначаємо основні правила пожежної безпеки на АЗК.


Пристрій протипожежного захисту


Сучасні АЗК є комплексними будівлями, на території яких розміщуються підземні резервуари для зберігання палива, склади паливно-мастильних матеріалів, розливні колонки, магазини, кафе, побутові приміщення, котельні, автомийки та очисні споруди.


Комплекс забезпечення пожежної безпеки на АЗК повинен включати в себе наступні системи:


• пожежної сигналізації;
• протипожежного водопостачання;
• екстреного оповіщення;
• протидимний захист;
• автоматичного пожежогасіння;
• пультового пожежного спостереження.


Заправки рідкого палива, а також газові заправки повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння –вогнегасниками вуглекислотного і порошкового типів,ящиками для піску, спеціальним інвентарем та інструментом, кошмами, індивідуальними засобами захисту. Вогнегасники, інструмент та інвентар повинні знаходитися напожежних щитах і стендахвідкритого або закритого типів, розташованих в добре видних місцях.


На території автозаправних станцій правилами безпеки категорично заборонено:


• заправка автотранспорту з працюючим двигуном;
• проїзд легкових і вантажних автомобілів над підземними ємностями;
• робота персоналу в одязі та взутті, забруднених паливом;
• заправка вантажних автомобілів, в яких знаходяться пасажири;
• заправка автотранспорту, завантаженого небезпечними видами вантажів;
• в’їзд і заправка гусеничних і колісних тракторів без іскрогасників;
• відпуск палива колонками під час заповнення ємностей пальним;
• використання в якості заземлювачів трубопроводів з легкозаймистими, горючими рідинами і газоподібними речовинами;
• експлуатація станцій без переносного газоаналізатора із захистом від вибухів.


Куріння на території АЗК дозволяється тільки в спеціальних місцях, які повинні бути позначені знаками «місце для куріння».


Володимир БУЛИГА, Т.в.о. начальника Бахмацького
РВ УДСНС України у Чернігівській області

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