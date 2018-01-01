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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 08:46

З метою забезпечення охорони та сприятливих умов для нересту і збереження місць природного відтворення (нерестовищ) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах, відповідно до рекомендацій Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України, наказом Чернігівського рибоохоронного патруля від 17.03.2021 № 45 - од:



ЗАБОРОНЕНО:



промислове, аматорське і спортивне рибальство в підконтрольних рибогосподарських водних об’єктах:



з 1 квітня до 31 травня (включно) – р. Дніпро – від м. Лоїв до с. Нижні Жари, Республіки Білорусь, р. Сож від населеного пункту Яриловицький Скиток до гирла річки;

з 1 квітня до 9 червня (включно) - у всіх водосховищах;

з 1 квітня до 20 травня (включно) - у всіх інших річках в кореневих водах;

з 1 квітня до 29 червня (включно) - в придатковій системі водойм.

з 1 квітня до 29 червня (включно) - вилов раків у водоймах, що підконтрольні управлінню в період виношування ікри, личинок і першої линьки;



пересування на ділянках, оголошених нерестовищами в період нересту - усіх плавучих засобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів;



на період масового ходу і нересту проводити у рибогосподарських водних об’єктах та в прибережних захисних смугах видобуток гравію і піщано – ракушкової суміші, будівельні, днопоглиблювальні, вибухові, бурові, інші види гідромеханізованих робіт.



Крім того, згідно норм ст. 39 Закону України «Про тваринний світ» у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).



ДОЗВОЛЕНО : аматорське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега, в межах Ніжинського району:



річка Десна:



- в межах населеного пункту Воловиця Ніжинського району, по лівому берегу (від 51.364673, 32.040860 до 51.360144, 32.053005);

інші водні об’єкти:



- р. Сейм в межах населеного пункту Батурин Ніжинського району, по лівому берегу (від 51.335289, 32.914753 до 51.362360, 32.873468);



- р. Сейм в межах населеного пункту Обмачів Ніжинського району, по лівому берегу (від 51.375459, 32.840648 до 51.386119, 32.808504);



- р. Сейм в межах населеного пункту Кербутівка Ніжинського району, по лівому берегу (від 51.422481, 32.739732 до 51.428688, 32.727029);



- р. Остер в м. Ніжин (від 51.049166, 31.802610 до 51.058418, 31.922344).



З повним переліком місць, відкритих для аматорського рибальства у водоймах Чернігівщини, можна ознайомитись на офіційному сайті Чернігівського рибоохоронного патруля http://chng.darg.gov.ua в розділі «Накази» та на сторінці facebook.



Також Чернігівським рибоохоронним патрулем розроблена інтерактивна карта місць, відкритих для аматорського рибальства однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега в межах Чернігівської області, якою можна скористатися за посиланням https://goo.gl/1Dcbns.



За порушення правил рибальства під час нересту передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення Правил рибальства, в тому числі і за пересування плавзасобів на ділянках, оголошених нерестовищами, передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 грн, на посадових осіб від 170 до 510 грн.



За грубе порушення правил рибальства (за рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел тощо) передбачено штраф від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, на посадових осіб від 510 до 850 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.



Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення передбачена також кримінальна відповідальність - штраф від 17 000 до 85 000 грн або позбавлення волі строком до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів лову, та незаконно добутих водних біоресурсів.



Крім штрафу за незаконний вилов водних біоресурсів, відповідно до Такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1209, правопорушник змушений буде відшкодувати збитки за кожну виловлену рибину, незалежно від її розміру та ваги. Наприклад, за одну особину карася сріблястого, окуня, йоржа звичайного, верховодки (уклія), в’юна компенсація становить - 17 грн, підуста, плоскирки (густери) – 34 грн., краснопірки – 68 грн, клепця, синця, плітки – 85 грн, лина - 119 грн, ляща – 170 грн, в’язя, чехоні – 136 грн, амура білого, товстолоба, білизни (жереха) – 255 грн, щуки – 340 грн, сома – 425 грн, судака- 510 грн та рака - 25,5 грн.



Заборонено виловлювати види водних біоресурсів, які занесені до Червоної книги України (стерлядь прісноводна, мінога українська, ялець звичайний, рибець малий, марена дніпровська, карась золотий, минь річковий, йорж носар, бистрянка російська тощо).



Якщо ви стали свідком порушення природоохоронного законодавства, просимо повідомити про це Чернігівський рибоохоронний патруль за вказаними номерами «гарячої» лінії»: (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57.



Чернігівський рибоохоронний патруль