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Служба порятунку «101» інформує!
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 09:17
З початку поточного року на території Бахмацької, Батуринської та Дмитрівської територіальної громади виникло в загальній кількості 11 пожеж.
Вогнеборці закликають громадян бути свідомими і не порушувати законодавство, випалюючи сухостій!
Переважна кількість займань у природних екосистемах трапляється через легковажність громадян, котрі не зважають на чисельні застереження рятувальників і з потеплінням почали наводити лад на своїх земельних ділянках та прилеглих територіях шляхом випалювання сухостою та сміття. Вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню, який нерідко перекидається на людські поселення, об’єкти інфраструктури та завдає матеріальних збитків.
Шановні громадяни! Нагадуємо: нещодавно парламент прийняв закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій», який дозволить протистояти загорянням на природних територіях. Отже, з’явилася надія на те, що більш жорсткі та рішучі дії представників ДСНС у боротьбі з паліями усе ж таки дадуть результати.
Законом заборонено випалювання сухої рослинності у прибережно-захисних зонах: уздовж річок, навколо водойм та на островах; уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах.
За спалювання сухої трави та листя законом передбачений шраф до 153 тис. грн. За підпал з тяжкими наслідками для природи може загрожувати 5 років в’язниці!
Володимир БУЛИГА,
Т.в.о. начальника Бахмацького
РВ УДСНС України у Чернігівській області
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