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Правильний захист рослин веде до збереження бджіл
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 09:49
Однією з основних проблем для бджільництва є неконтрольоване проведення обробки сільськогосподарських угідь хімічними засобами захисту рослин. Якби не звучало пафосно, та маємо розуміти, що бджоли — наше спільне майбутнє, і зменшення їх чисельності несе за собою зменшення врожаю, а у невтішній перспективі — повну його відсутність. Водночас перелік продуктів, які використовують люди, демонструє наскільки різноманітним і корисним є бджільництво, а самі бджоли є одними з найцінніших комах у природі. У разі їх зникнення, людство також вступить у боротьбу за своє існування.
Тож про вирішення нагальних питань у галузі бджільництва йшлося на нараді, яка нещодавно відбулася в Бахмацькій міській раді під головуванням міського голови Павла Шимка.
У нараді взяли участь керівники, спеціалісти та старости Бахмацької міської ради, представники структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області; суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері вирощування сілськогосподарських культур, керівництво та члени спілок бджолярів, пасічники.
Зі вступним словом виступив Павло Шимко, який зосередив увагу присутніх на наявності негативного досвіду минулих років, а саме, на застосуванні засобів захисту рослин для обробки сільськогосподарських посівів, які призводили до отруєння та загибелі бджіл.
Наразі в зв’язку з початком весняно-польових робіт питання попередження та недопущення отруєння бджіл при застосуванні засобів захисту рослин для обробки сільськогосподарських посівів є актуальним для кожного.
Тож присутні обговорили низку питань щодо профілактики та недопущення отруєння бджіл під час обробітку полів. Акцентували на особливостях видачі ветеринарно-санітарного паспорту на пасіку, дотриманні законодавства у сфері засобів захисту рослин та взаємодії пасічників, аграріїв, структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби та Бахмацької міської ради. Також учасники наради опрацювали основні новели нормативно-правових актів з порушених питань.
У ході спілкування наголошувалось, що не допускати отруєнь комах допоможе налагоджена співпраця між бджолярами, аграріями та установами Держпродспоживслужби. Кожна з цих сторін має на належному рівні виконувати обов’язки, передбачені нормативними актами. Пасічники повинні оновити паспорти своїх пасік, що у подальшому дасть можливість їх ідентифікувати і здійснювати відповідний контроль. У разі отримання повідомлення про хімічну обробку сільгоспугідь на території громади пасічникам слід ізолювати бджіл, або вивезти їх у безпечне місце на термін обробки. У свою чергу аграрії перед проведенням робіт з обробки рослин зобов’язані повідомляти про це громаду.
Підбиваючи підсумки засідання, Павло Шимко зазначив, що галузь бджільництва є досить перспективною та подякував присутнім за готовність працювати над вирішенням нагальних проблем спільно.
Детальніше ознайомитися з нормативно-правовою базою:
+ Наказ МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 19.02.2021 № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва»;
+ ПОРЯДОК реєстрації пасіки;
+ ПОРЯДОК видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
+ ІНСТРУКЦІЯ з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин
можна за посиланням на сайті Бахмацької міської ради.
Відділ земельних ресурсів,
екології та агропромислового комплексу
виконкому Бахмацької міської ради
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