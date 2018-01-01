Останні публікації
- Репортаж со шприцом в вене...
- Шановні мешканці Бахмаччини!
- До уваги власникIв автотранспорту!
- Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області інформує
- Відзначили працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення
- «Велике будівництво» крокує Чернігівщиною!
- Перші щеплення від коронавірусу провели і в Бахмацькій громаді
- Увага! змагання!
- Наш видатний земляк
- Волейбольні баталії
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області інформує
- Деталі
- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 13:35
Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області інформує, що з 04 березня 2021 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки» від 3 лютого 2021 року № 1187-IX, який передбачає підвищення штрафів:
- порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (стаття 175 КУпАП) передбачає покарання від 1700 до 3400 гривень для громадян та від 3400 до 5100 гривень для посадових осіб;
- здійснення підприємством господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки (стаття 175-2 КУпАП) – від 1700 до 5100 гривень для суб’єктів підприємницької діяльності;
- знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі (стаття 77 КУпАП) – від 1530 до 4590 гривень для громадян і на посадових осіб - від 4590 до 15300 гривень.
- за випалювання рослинності або її залишків (стаття 77-1 КУпАП) – від 3060 до 6120 гривень для громадян і на посадових осіб - від 15300.
Володимир БУЛИГА,
Т.в.о.начальника Бахмацького РВ У ДСНС
Детальніше...