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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 13:35

Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області інформує, що з 04 березня 2021 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки» від 3 лютого 2021 року № 1187-IX, який передбачає підвищення штрафів:



- порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (стаття 175 КУпАП) передбачає покарання від 1700 до 3400 гривень для громадян та від 3400 до 5100 гривень для посадових осіб;



- здійснення підприємством господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки (стаття 175-2 КУпАП) – від 1700 до 5100 гривень для суб’єктів підприємницької діяльності;



- знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі (стаття 77 КУпАП) – від 1530 до 4590 гривень для громадян і на посадових осіб - від 4590 до 15300 гривень.



- за випалювання рослинності або її залишків (стаття 77-1 КУпАП) – від 3060 до 6120 гривень для громадян і на посадових осіб - від 15300.



Володимир БУЛИГА,

Т.в.о.начальника Бахмацького РВ У ДСНС