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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 14:04
Відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), Бахмацька міська рада (Організатор перевезень) оголошує повторно конкурс з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі територіальної громади на об’єкт конкурсу № 5 “БАХМАЧ-КУРІНЬ”
Більш детально з умовами і переліком необхідних та рекомендованих документів для подання на участь у конкурсі можна ознайомитись на веб-сайті Бахмацької міської ради та за контактним телефоном (04635) 21555.
Конкурс відбудеться - 04 травня 2021 року об 11.00 годині за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Соборності, 42, Бахмацька міська рада. Реєстрація учасників конкурсу до 10.00 год.
Кінцевий термін подання документів перевізниками-претендентами на конкурс – 21 квітня 2021 року включно за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Соборності, 42, Бахмацька міська рада».
Міський голова Павло ШИМКО
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