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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Понеділок, 12 квітня 2021, 12:14

З початку поточного року на території Бахмацької, Батуринської та Дмитрівської територіальної громади виникло в загальній кількості 17 пожеж (із них 6 пожеж в природних екологічних системах). Внаслідок пожеж 1 людину травмовано.



Під час ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПЕРІОДУ потрібно дотримуватися таких правил:



- не розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях;

- не залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці;

- категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки;

- організовуйте протипожежні розриви між очеретом та садовими ділянками;

- не організовуйте складання легкозаймистих матеріалів поблизу очерету;

- очищайте місце, призначене для вогнища, від сухої трави, листя, гілля та не розводьте багаття у безпосередній близькості до будинків чи господарських споруд;

- не залишайте без нагляду розпалені багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнища;

- при сильних поривах вітру не розпалюйте вогнище;

- залишаючи місце відпочинку, обов’язково загасіть вогнище водою чи піском до повного припинення горіння або тління;

- проводьте роз’яснювальні бесіди з дітьми щодо дотримання правил пожежної безпеки.



Пам’ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин.



Якщо ви помітили займання на відкритих територіях — сповістіть про це Службу порятунку за номером 101!



Володимир БУЛИГА,

Т.в.о.начальника Бахмацького РВ У ДСНС

України у Чернігівській області