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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 08:37

14 квітня 2021 року стартує четвертий Всеукраїнський конкурс плакатів «Я – Україна!». Вік учасників від 6 до 19 років.



Тематика Конкурсу — «Здорова нація». Оскільки під час пандемії COVID для всіх питання збереження здоров’я є актуальним, то ключовим завданням Конкурсу є популяризація серед молоді України здорового способу життя та корисних звичок задля зміцнення колективного імунітету та підвищення якості життя нації.



Організатор Конкурсу —Громадська організація «Волонтерський рух «Батальйон Сітка».



Інформаційний партнер — Командування Сухопутних військ Збройних сил України.



Генеральний Спонсор — ТМ ART FOODS



Медіапартнер Конкурсу — сімейний сайт для підлітків та їх батьків Salat.com.ua, Пресслужба Командування Сухопутних військ ЗС України.



До участі приймаються плакати, що надійдуть через Формуhttps://forms.gle/SYJD15SX7F28aVhg8 до 31 травня 2021 року включно.



Журі визначає 100 потенційних переможців конкурсу, які до 14 червня поточного року мають відправити оригінали плакатів на адресу конкурсу.



Передбачені I, II та III призові місця в трьох вікових категоріях.



19 червня переможці конкурсу будуть урочисто оголошені та нагороджені дипломами, нагородами та цінними подарунками. Подарунок за перше місце — графічний планшет.



Крім того, за результатами конкурсу будуть проведені виставки плакатів учасників, організовані публікації у ЗМІ та соціальних мережах з інформацією про автора.



Положення про Конкурс: https://bit.ly/2GPl2vC



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