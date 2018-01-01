Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Офіційно Чернігівська філія АТ «Укрпошта» розпочала передплату періодичних друкованих видань на ІІ півріччя 2021 року

Чернігівська філія АТ «Укрпошта» розпочала передплату періодичних друкованих видань на ІІ півріччя 2021 року

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Офіційно
Опубліковано: Субота, 24 квітня 2021, 09:09

З 15 квітня 2021 року приймання передплати на періодичні друковані видання на ІІ півріччя 2021 року здійснюється у відділеннях поштового зв’язку, пунктах приймання передплати та безпосередньо листоношами на доставних дільницях.


Передплатна кампанія на ІІ півріччя 2021 року проводиться за передплатними Каталогами у наступні терміни:


• на видання загальнодержавної сфери розповсюдження - до 16 червня 2021 року.
• на місцеві видання (обласні, міські, районні) – до 24 червня 2021 року;
• на видання зарубіжних країн - до 04 червня 2021 року;


З поточних місяців 2021 року передплата приймається:


• на видання, які включені до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2021 року :
- в обласному та районних центрах - до 15 числа, в інших населених пунктах - до 10 числа, включно, кожного місяця, що передує передплатному;
• на газети та журнали, які включені до «Каталогу місцевих видань на ІІ півріччя 2021 року» – до 20 числа кожного місяця, що передує передплатному;
• передплата на видання «Каталогу зарубіжних країн на ІІ півріччя 2021 рік» закінчується за 30 днів до початку передплатного періоду.


За «Прайс-листом» ви можете передплатити періодичні друковані видання України за кордон.


Запрошуємо вас завітати до відділень поштового зв’язку або звернутись до листоноші та передплатити улюблені видання!


Філія Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»


Від редакції: нагадуємо, передплатний індекс Бахмацької незалежної газети «Порадник» - 99265

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове