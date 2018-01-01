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Чернігівська філія АТ «Укрпошта» розпочала передплату періодичних друкованих видань на ІІ півріччя 2021 року
- Деталі
- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: Субота, 24 квітня 2021, 09:09
З 15 квітня 2021 року приймання передплати на періодичні друковані видання на ІІ півріччя 2021 року здійснюється у відділеннях поштового зв’язку, пунктах приймання передплати та безпосередньо листоношами на доставних дільницях.
Передплатна кампанія на ІІ півріччя 2021 року проводиться за передплатними Каталогами у наступні терміни:
• на видання загальнодержавної сфери розповсюдження - до 16 червня 2021 року.
• на місцеві видання (обласні, міські, районні) – до 24 червня 2021 року;
• на видання зарубіжних країн - до 04 червня 2021 року;
З поточних місяців 2021 року передплата приймається:
• на видання, які включені до «Каталогу видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2021 року :
- в обласному та районних центрах - до 15 числа, в інших населених пунктах - до 10 числа, включно, кожного місяця, що передує передплатному;
• на газети та журнали, які включені до «Каталогу місцевих видань на ІІ півріччя 2021 року» – до 20 числа кожного місяця, що передує передплатному;
• передплата на видання «Каталогу зарубіжних країн на ІІ півріччя 2021 рік» закінчується за 30 днів до початку передплатного періоду.
За «Прайс-листом» ви можете передплатити періодичні друковані видання України за кордон.
Запрошуємо вас завітати до відділень поштового зв’язку або звернутись до листоноші та передплатити улюблені видання!
Філія Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
Від редакції: нагадуємо, передплатний індекс Бахмацької незалежної газети «Порадник» - 99265
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