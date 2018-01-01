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Правила пожежної безпеки при святкуванні Великодня
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: Вівторок, 04 травня 2021, 12:02
Незабаром православні християни відзначать одне з головних свят — Світле Христове Воскресіння (Великдень). За традицією, у цей день проходять урочисті релігійні заходи, в яких бере участь велика кількість людей. Недивлячись на те, що на сьогодні не відомо про те, як саме буде відбуватись святкування, всеодно не зайвим є нагадати, що важливим є дотримання правил пожежної безпеки.
За статистикою, випадки виникнення пожеж частішають саме у вихідні та святкові дні. Багаторічний аналіз пожеж дає підстави стверджувати, що основною причиною їх виникнення є людська необережність.
Тому під час святкування Великодня необхідно пам’ятати основні правила пожежної безпеки:
— готуючи святкові страви, дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використовуванні печей, газових та електричних приладів;
— під час освячення паски подбайте про те, щоб запалена свічка не торкалася поліетилену або плетеного великоднього кошика;
— підв’язуйте міцно хустину та збирайте волосся, аби на нього не потрапив вогонь свічки при нахилі голови;
— під свічкою тримайте шматок паперу чи тканини, аби через гарячий віск ви не смикнули рукою та не впустили свічку на одяг;
— не підпускайте малолітніх дітей до відкритого вогню, навіть якщо це маленький вогонь священної свічки;
— не залишайте без нагляду запалені свічки, відкритий вогонь, кадильне вугілля;
— ні в якому разі не перекривайте шляхи евакуації;
— не використовуйте для прикрас легкозаймисті матеріали.
У разі виявлення пожежі негайно повідомте про це до Служби порятунку за номером 101. Назвіть точну адресу і своє прізвище, повідомте про наявність людей в зоні пожежі. Приступіть до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння та евакуації людей і матеріальних цінностей.
Ще раз звертаємось до всіх містян: будьте вкрай обережні у поводженні з вогнем, дотримуйтесь правил безпеки для власного блага.
Володимир БУЛИГА,
Т.в.о. начальника Бахмацького РВ
Управління ДСНС України
у Чернігівській області
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