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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Субота, 08 травня 2021, 12:19

УКРАЇНА

БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(десята сесія восьмого скликання)

від 29 квітня 2021 р.

Бахмач

Про затвердження ставок орендної

плати за землю Бахмацької міської

територіальної громади

З метою встановлення ставок орендної плати за землю на території Бахмацької міської територіальної громади, керуючись Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Податковим кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ставки орендної плати за землю в залежності від видів цільового призначення земель згідно з додатком цього рішення.

2. Це рішення набирає чинності з 01 травня 2021 року.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

3.1 рішення 33-ї сесії Бахмацької міської ради сьомого скликання від 28 листопада 2017 року «Про затвердження ставок орендної плати за землю територіальної громади міста Бахмача»;

3.2 рішення 40-ї сесії Стрільницької сільської ради сьомого скликання від 29 січня 2020 року «Про затвердження ставок орендної плати за землю територіальної громади села Стрільники»;

3.3 рішення 43-ї сесії Тиницької сільської ради сьомого скликання від 27 травня 2020 року «Про встановлення ставок орендної плати за землю»;

3.4. підпункт 2.3 пункту 2 рішення 48-ї сесії Бахмацької сільської ради сьомого скликання від 14 липня 2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»;

3.5 підпункт 2.3 пункту 2 рішення 36-ї сесії Фастовецької сільської ради сьомого скликання від 04 червня 2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»;

3.6 підпункт 1.3 пункту 1 рішення 44-ї сесії Пісківської сільської ради сьомого скликання «Про продовження дії рішень сесії сільської ради» 09 червня 2020 року;

3.7 інші рішення сільських рад, правонаступником яких є Бахмацька міська рада щодо затвердження ставок орендної плати за землю.



Міський голова Павло ШИМКО

Додаток до рішення десятої сесії Бахмацької міської ради восьмого скликання від 29 квітня 2021 року «Про затвердження ставок орендної плати за землю Бахмацької міської територіальної громади» розміщений на офіційному сайті Бахмацької міської ради www.bakhmach-mr.gov.ua».

Міський голова Павло ШИМКО