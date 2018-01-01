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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Понеділок, 24 травня 2021, 13:41

Чернігівський рибоохоронний патруль нагадує рибалкам, що 20 травня 2021 року - останній день обмежень, пов’язаних з нерестовою забороною на вилов водних біоресурсів у всіх річках, у кореневих водах Чернігівщини, у тому числі на р. Десні.



У цей період на річках дозволяється вилов риби громадянам з берега та човна (без мотора), вудками усіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти та спінінгом з блешнею. Добова норма вилову риби становить 3 кг (за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову).



Підводне полювання дозволяється гарпунними рушницями (без застосування аквалангів) та при наявності посвідчення підводного мисливця.



Мінімальний розмір риби дозволений до вилову: сом - 70 см, судак - 42 см,білий амур, товстолоб - 40 см, сазан, щука - 35 см, лящ - 32 см, білизна - 30 см, в’язь - 28 см, короп - 25 см, головень, чехоня - 24 см, синець - 22 см, лин - 20 см, плітка - 18 см тощо.



Заборонений вилов риби, що занесена до Червоної книги України: стерлядь прісноводна, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, бистрянка російська, рибець малий, карась звичайний, минь річковий, ялець звичайний, йорж носар, мінога українська. У 2021 році до Червоної книги занесено рака товстопалого, вугра європейського, в’язя звичайного та підуста звичайного.



Заборонений вилов риби такими знаряддями лову: електровудки, сітки, ятері, павуки, екрани, драчі, ості та інші.



При недотриманні вимог Правил любительського та спортивного рибальства порушники повинні будуть заплатити штраф відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП у розмірі від 340 до 680 грн та відшкодувати збитки за кожен екземпляр незаконно добутої риби, згідно з діючими таксами: за судака – 510 грн, сома – 425 грн, щуки – 340 грн, сазана – 306 грн, білого амура, товстолоба – 255 грн, ляща – 170 грн, лина – 119 грн, тарані (плітки) – 85 грн, краснопірки – 68 грн, плоскирки – 34 грн, карася сріблястого – 17 грн та рака – 25,5 грн.



Докладніше про відповідальність за порушення Правил рибальства можна прочитати на сайті Чернігівського рибоохоронного патруля за посиланням http://chng.darg.gov.ua.



«Пам’ятайте, що до 31 травня (включно) діє нерестова заборона на р.Дніпро та р.Сож у межах зони контролю патруля області, до 9 червня (включно) - у всіх водосховищах,до 29 червня (включно) - у придатковій системі водойм (озера, протоки, гирла та ін.). Раків ловити заборонено до 29 червня (включно)», – нагадав начальник Чернігівського рибоохоронного патруля Микола Каленюк.



Про всі випадки порушень правил рибальства потрібно оперативно повідомляти на телефони «гарячої лінії» рибпатруля: (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57(цілодобово).



Довідкова інформація:



За півтора місяця нерестової кампанії Чернігівським рибоохоронним патрулем викрито 321 порушення правил рибальства, з них 98 грубих порушень (рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову), у тому числі шість з ознаками кримінальних правопорушень. У браконьєрів вилучено 450 кг незаконно добутої риби і 341 од. заборонених знарядь лову. Нараховано штрафів у розмірі 21 270 грн. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 96 547 грн.



Чернігівський рибоохоронний патруль