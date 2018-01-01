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Передплачуйте «Порадник» та вигравайте подарунки!
- Деталі
- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: Вівторок, 01 червня 2021, 09:35
Щоб передплатити газету «Порадник» онлайн, зайдіть на сайт https://peredplata.ukrposhta.ua/, натисніть кнопку «Передплачуйте місцеві видання», потім виберіть Чернігівську область і в полі вводу введіть назву «Порадник» або індекс - 99265.
Далі укажіть кількість місяців, в яких ви хочете отримувати нашу газету, і калькулятор сам підрахує суму. Потім натисніть «Додати у кошик» і «Оформити замовлення». Звісно, для оплати потрібно знати номер своєї картки.
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