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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Вівторок, 01 червня 2021, 09:35

Щоб передплатити газету «Порадник» онлайн, зайдіть на сайт https://peredplata.ukrposhta.ua/, натисніть кнопку «Передплачуйте місцеві видання», потім виберіть Чернігівську область і в полі вводу введіть назву «Порадник» або індекс - 99265.



Далі укажіть кількість місяців, в яких ви хочете отримувати нашу газету, і калькулятор сам підрахує суму. Потім натисніть «Додати у кошик» і «Оформити замовлення». Звісно, для оплати потрібно знати номер своєї картки.



Для власників смартфонів все значно простіше - достатньо у телефоні відсканувати цей qr-код.



Для того, щоб стати учасником акції “Я люблю передплату” та взяти участь у розіграші побутової техніки необхідно:



– Передплатити одне або декілька видань вартістю від 100 гривень, щонайменше на 6 місяців, через листоношу або у своєму відділенні Укрпошти. Братимете участь у розіграші однієї з 24 –х мультиварок ROTEX!



– Передплатити одне або декілька видань вартістю від 100 гривень, щонайменше на 6 місяців, онлайн, на корпоративному сайті www.ukrposhta.ua. Берете участь у розіграші хлібопічки Tefal, блендеру Tefal, праски Saturn, мікрохвильової печі EXPERT!



Для найактивніших передплатників Укрпошта приготувала СУПЕРподарунок – електровелосипед.