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Головна Категорії статей Офіційно Передплачуйте «Порадник» та вигравайте подарунки!

Передплачуйте «Порадник» та вигравайте подарунки!

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: Вівторок, 01 червня 2021, 09:35

Щоб передплатити газету «Порадник» онлайн, зайдіть на сайт https://peredplata.ukrposhta.ua/, натисніть кнопку «Передплачуйте місцеві видання», потім виберіть Чернігівську область і в полі вводу введіть назву «Порадник» або індекс - 99265.


Далі укажіть кількість місяців, в яких ви хочете отримувати нашу газету, і калькулятор сам підрахує суму. Потім натисніть «Додати у кошик» і «Оформити замовлення». Звісно, для оплати потрібно знати номер своєї картки.


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