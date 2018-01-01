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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 04 червня 2021, 10:31

Організатором конкурсу є виконавчий комітет Бахмацької міської ради (16500 м. Бахмач, вул. Соборності, 42)



Конкурс проводиться на підставі рішення виконавчого комітету Бахмацької міської ради «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмацької міської територіальної громади» від 31 травня 2021 року №128, у порядку затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».



Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться 05 липня 2021 року о 10-00 год. в приміщенні Бахмацької міської ради за адресою:



16500 Чернігівська обл. м. Бахмач, вул. Соборності, 42, 1-й поверх, кабінет заступника Бахмацького міського голови з питань житлово-комунального господарства Варчака Анатолія Григоровича



За інформацією щодо умов надання послуг з вивезення побутових відходів звертатися до начальника відділу житлово-комунального господарства та організації благоустрою виконкому Бахмацької міської ради Герасименка Івана Григоровича, тел. 2-11-74



Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:



1.Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях розміщених на території міста.



2.Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів.



3.Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів.



4.Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті



5.Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством.



6.Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів.



7.Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів.



8.Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил.



9.Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців).



10. Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага , у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення побутових відходів.



Територія надання послуг:



-територія міста Бахмач, загальна площа - 18,9 км2;

-територія села Бахмач, с.Острів, с.Пашків, с.Кошмалів, загальна площа - 8871 га;

-територія села Халимонове, с.Глибоке, с.Калинівка, с.Мовчанів, с.Петрівське , загальна площа – 6913 га;

-територія села Курінь, с.Шумейків, с.Ополонське, с.Українське, загальна площа – 2845 га;

- територія села Тиниця, с.Кирпичине, загальна площа - 6738 га;

- територія села Стрільники, загальна площа – 3344 га;

-територія села Фастовці, с.Безпечне, с.Грушівка, с.Перше Травня, с.Петровського, с.Шевчека, загальна площа – 7787 га;

-територія села Піски, с.Варварівка, с.Запорізьке, с.Кулішове, с.Олексіївка, с.Осинівка, загальна площа – 4141 га;

-територія села Григорівка, с.Веселе, загальна площа – 5930 га;

-територія села Біловежі Перші, с.Біловежі Другі, с.Вишнівське, с.Зарукавне, с.Зеленівка, с.Кальчинівка, загальна площа – 9566 га;

- територія села Красилівка, с.Перемога, станція Черемушки, загальна площа – 4246 га.



Об’єктами утворення побутових відходів за джерелами їх утворення є :



1. м. Бахмач :

- перший комплекс житлового фонду комунальної власності Бахмацької міської ради: двох-, трьох- і п’яти поверхової забудови – 29 житлових будинків, загальною площею - 67982,0 кв.м. і 1 гуртожиток, загальною площею -2053,5 кв.м.



- одноквартирні житлові будинки приватного сектору, які розташовані на всій території міста Бахмача;



- 16 багатоповерхових будинків ОСББ;



- 4 багатоповерхові будинки житлово-будівельних кооперативів;



- підприємства, установи та організації, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які розташовані на всій території міста Бахмача.



- другий комплекс житлового фонду комунальної власності Бахмацької міської ради: одно_, двох-, і п’ятиповерхової забудови – 101 житловий будинок, загальною площею – 57 546,12 кв.м.



- кількість вулиць міста -153; пров. – 81; площ – 2;



- протяжність міських доріг 124,345 км,



- відстань від межі міста до полігону ТПВ – 13 км.



2. с. Бахмач, с.Острів, с.Пашків, с.Кошмалів:



- житлові будинки приватного сектору, та будинки комунальної власності, які розташовані на всій території;



- підприємства, установи та організації, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які розташовані на території с.Бахмач.



- відстань від межі с.Бахмач до полігону ТПВ – 8 км



3. с. Халимонове, с.Глибоке, с.Калинівка, с.Мовчанів, с.Петрівське:



- житлові будинки приватного сектору, та будинки комунальної власності які розташовані на всій території;



- підприємства, установи та організації, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які розташовані на території с.Халимонове.



- відстань від межі с.Халимонове до полігону ТПВ – 19 км



4. с. Курінь, с.Шумейків, с.Ополонське, с.Українське:



- житлові будинки приватного сектору, та будинки комунальної власності, які розташовані на всій території;



- підприємства, установи та організації, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які розташовані на території с.Курінь.



- відстань від межі с.Курінь до полігону ТПВ – 6 км



5. с. Тиниця, с.Кирпичине:



- житлові будинки приватного сектору, та будинки комунальної власності, які розташовані на всій території;



- підприємства, установи та організації, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які розташовані на території с.Тиниця



- відстань від межі с. Тиниця до полігону ТПВ – 25 км.



6. с. Стрільники:



- житлові будинки приватного сектору, та будинки комунальної власності, які розташовані на території с.Стрільники;



- підприємства, установи та організації, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які розташовані на території с.Стрільники.



- відстань від межі с.Стрільники до полігону ТПВ – 27 км.



7. с.Фастовці, с.Безпечне, с.Грушівка, с.Перше Травня, с.Петровського, с.Шевчека:



- житлові будинки приватного сектору, та будинки комунальної власності, які розташовані на території с.Фастовці;



- підприємства, установи та організації, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які розташовані на території с.Фастовці.



- відстань від межі с.Фастівці до полігону ТПВ – 33 км.



8. с.Піски, с.Варварівка, с.Запорізьке, с.Кулішове, с.Олексіївка, с.Осинівка:



- житлові будинки приватного сектору, та будинки комунальної власності, які розташовані на території с.Піски;



- відстань від межі с.Піски до полігону ТПВ – 4 км



- підприємства, установи та організації, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які розташовані на території с.Піски.



9. с. Григорівка, с.Веселе:



- житлові будинки приватного сектору, та будинки комунальної власності, які розташовані на території с.Григорівка, с Веселе;



- підприємства, установи та організації, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які розташовані на території с.Григорівка, с.Веселе.



- відстань від межі с.Григорівка до полігону ТПВ – 36 км



10. с.Біловежі Перші, с.Біловежі Другі, с.Вишнівське, с.Зарукавне, с.Зеленівка, с.Кальчинівка:



- житлові будинки приватного сектору, та будинки комунальної власності, які розташовані на території с.Біловежі Перші, с.Біловежі Другі, с.Вишнівське, с.Зарукавне, с.Зеленівка, с.Кальчинівка;



- підприємства, установи та організації, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які розташовані на території с.Біловежі Перші, с.Біловежі Другі, с.Вишнівське, с.Зарукавне, с.Зеленівка, с.Кальчинівка.



- відстань від межі с,Біловежі Перші до полігону ТПВ – 46 км



11. с. Красилівка, с.Перемога, станція Черемушки:



- житлові будинки приватного сектору, та будинки комунальної власності, які розташовані на території с. Красилівка, с.Перемога, станція Черемушки;



- підприємства, установи та організації, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які розташовані на території с. Красилівка, с.Перемога, станція Черемушки.



- відстань від межі с. Красилівка до полігону ТПВ – 9 км.



Спеціально відведеним місцем видалення відходів, є полігон твердих побутових відходів, загальною площею – 6,2595 га, розташований на території Бахмацької міської територіальної громади, Чернігівської області поруч з автомобільною дорогою Бахмач-Піски на відстані близько 13 км від міста Бахмач в західній частині.



Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою на адресу конкурсній комісії виконавчого комітету Бахмацької міської ради: 16500 м. Бахмач, вул. Соборності, 42 у запечатаному конверті на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.



Пропозиції приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.



Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій встановлюється до 09-00 год. 05 липня 2021 року.



Конкурсна комісія виконкому

Бахмацької міської ради