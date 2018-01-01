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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 04 червня 2021, 10:59

Поліція Чернігівської області активно працює в напрямку створення безпечного середовища для дітей. Щоденно ювенальні розшукують зниклих дітей, проводять з ними профілактичну роботу та допомагають родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах.



На профілактичному обліку підрозділів ювенальної превенції Чернігівщини перебуває 32 дитини. Зокрема, це діти, що засуджені судом до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі; звільнені за рішенням суду від кримінальної відповідальності; діти, що вчиняли домашнє насильство; ті, що впродовж року більше двох разів притягалися до адміністративної відповідальності або самовільно залишали сім’ю.



— Керівництво Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області особливу увагу приділяє забезпеченню прав та законних інтересів дітей, профілактиці негативних явищ, створенню безпечного середовища для дітей. Цьогоріч до поліції надійшло 58 звернень щодо самовільного залишення дітьми місць проживання та навчання. Поліція Чернігівщини розшукала всіх дітей та повернула їх додому, — сказав начальник ГУНП в Чернігівській області Володимир Нідзельський.



На території Чернігівської області у 574 родинах виховується 1300 дітей, які перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах. У більшості родин батьки зловживають алкогольними напоями, мають низький виховний потенціал, а в деяких родинах діти систематично залишають місце свого проживання.



З початку року поліцейські ювенальної превенції спільно з фахівцями служби у справах дітей здійснили 341 виїзд в родини, що опинилися у складних життєвих обставинах.



Поліція обстежила 1222 родини, що потрапили в поле зору служб в справах дітей та поліції. У результаті чого батьки майже в кожній третій родині отримали від поліції попередження про відповідальність, що настає за ухилення від виконання батьківських обов’язків.



Цьогоріч ювенальні поліцейські вже склали 305 адміністративних протоколів за неналежне виконання батьками своїх обов’язків.



Від початку року поліцейські ювенальної превенції виявили 61 дитину, яка перебувала без догляду дорослих. Поліція передала їх всіх батькам або іншим законним представникам.



Завдяки комплексній роботі поліцейських Чернігівської області вдалося знизити рівень дитячої злочинності на 52%.



Поліція закликає: побачив дитину в біді — не залишайся осторонь, дзвони 102! Не втрачай часу! Важлива кожна хвилина!



Сектор комунікації поліції

Чернігівської області