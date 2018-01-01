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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 17:00

В Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки є санаторно-курортні путівки на 2021рік для оздоровлення:



- ветеранів війни;

- ветеранів військової служби та членів їх сімей (пенсіонери Міністерства оборони України, які звільнені із військової служби).



За більш детальною інформацією звертатися за телефоном 2-17-78, м. Бахмач, вул. Шевченка, 38