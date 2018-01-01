Останні публікації
- Бахмацький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки інформує!
- Навколо спортивних пристрастей
- До зустрічі на старті
- Загинув через власну необережність
- Владислава Москалець. Роковини.
- Дитинства золота пора...
- Депутат пропонує: Чи бути ліцею?
- «Хто ти, майбутній олімпієць?»
- Найголовніше із засідання виконкому
- Земля ему пухом
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Бахмацький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки інформує!
- Деталі
- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 17:00
В Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки є санаторно-курортні путівки на 2021рік для оздоровлення:
- ветеранів війни;
- ветеранів військової служби та членів їх сімей (пенсіонери Міністерства оборони України, які звільнені із військової служби).
За більш детальною інформацією звертатися за телефоном 2-17-78, м. Бахмач, вул. Шевченка, 38
Детальніше...