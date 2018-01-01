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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 17:32

Заяви Пенсійного фонду України щодо примусового переведення виплати пенсій на банківські картки викликала значний резонанс. Не всі літні люди мають досвід користування картками, не кажучи вже про те, що більшість з них, а мова йде про тих, хто проживає в сільській місцевості, не мають навіть доступу до банкоматів, щоб зняти з картки готівку.

Проте вже 30 квітня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що примусового переведення не буде. Отримання пенсій та соціальних виплат повинно бути комфортним для пенсіонерів, а отримання пенсій на картку є правом, але не зобов’язанням пенсіонера – йдеться у заяві Прем’єра.



Заява Прем’єр-міністра відобразилася у змінах до сумнозвісної постанови № 277 через місяць – відповідна постанова (№ 546 від 26 травня 2021 року) була оприлюднена на сайті Кабінету міністрів 2 червня. Нарешті крапку в історії про примусове переведення пенсіонерів на банківське обслуговування поставлено – до 2023 року доставкою пенсій буде займатися Укрпошта. «Пенсіонер сам має обирати, де і в який спосіб йому зручно отримувати пенсію. Якщо в банку – то в банку. Якщо в Укрпошті – то в Укрпошті. І ніхто не має права змусити його робити вибір не на свою користь», - прокоментував зміни до постанови генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Чому відмінили обов’язкове переведення пенсії на картки?



МінСоц та ПФУ неодноразово говорили про необхідність переведення пенсійних та соціальних виплат у безготівкову форму. Підтримує таке рішення і Укрпошта, але за єдиної умови – перехід має відбуватися поступово і так, щоб питання отримання коштів не перекладалося на пенсіонерів. Зараз Укрпошта доставляє пенсії для понад 3,5 млн пенсіонерів додому. Вартість доставки пенсій ніяк не перекладається на пенсіонерів – цю послугу оплачує держава. Проте, з переведенням виплат на банківські картки, пенсіонерам самим потрібно буде подбати про те, де і як зняти гроші з картки. Завдання не з легких, бо з понад 27 тис населених пунктів в Україні банкомати є лише у 4,3% міст. При цьому велика кількість пенсіонерів зосереджена саме в сільській місцевості, де банківської інфраструктури немає взагалі. Якщо виплату пенсій перевести на картку, ці люди просто не будуть мати, де зняти гроші.



Відсутність доступу до терміналів і банкоматів стала основною причиною відтермінування переходу на банківські картки. По суті, Укрпошта єдина компанія, яка на сьогодні може забезпечити пенсіонерам в селах доступ до готівки.



Постанова №546 передбачає, що умови видачі пенсій будуть змінені в 2023 році – до того часу доставкою пенсій буде займатися Укрпошта.



Що робити пенсіонерам, які хочуть повернутися на обслуговування до Укрпошти?



За кілька місяців, поки вирішувалася доля пенсійних виплат, пенсійні фонди загітували деяких пенсіонерів відкрити банківські рахунки для отримання пенсії. Якщо отримувати гроші на картку не зручно, нова постанова дозволяє пенсіонеру повернутися на обслуговування до Укрпошти. Подати заяву до ПФУ можна особисто або відправити документи поштою.



Законних підстав відмовити у отриманні соцвиплати чи пенсії через пошту або змусити переходити на обслуговування в банк ні в Пенсійного фонду, ні в управлінь соц.захисту немає. Більше того, такі дії працівників можна кваліфікувати як зловживання службовим становищем, що за чиним Кримінальним кодексом карається позбавленням волі на термін до трьох років.



Отож, якщо працівники ПФУ чи УСЗ під час консультації змушують відкривати рахунок в банку – це маніпуляція. Діє гаряча лінія Укрпошти, куди пенсіонери можуть звертатися у разі, якщо їм відмовили у переведенні отримання пенсії через Укрпошту. Залишити заявку можна за телефоном +38 (044) 354-52-73 або надіслати електронним листом на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .