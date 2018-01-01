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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 18 червня 2021, 08:59

УКРАЇНА

БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

( дванадцятої сесії восьмого скликання)

від 08 червня 2021 р.

м. Бахмач

Про встановлення ставок та пільг із сплати транспортного податку на території Бахмацької міської територіальної громади

Відповідно до п.10.1.1 п.10.1, п 12.3 ст. 12 та ст. 267 Податкового кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про транспортний податок на території Бахмацької міської територіальної громади (додається).

2.Установити ставки транспортного податку відповідно до п 267.4 ст. 267 Податкового кодексу України.

3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Бахмацької міської територіальної громади.

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

5. Рішення міської та сільських рад, які увійшли до складу Бахмацької міської територіальної громади, щодо встановлення ставок та пільг із сплати транспортного податку на їх територіях, визнати такими, що втратили чинність.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку громади.

Міський голова Павло ШИМКО