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Головна Категорії статей Офіційно Про встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів на території Бахмацької міської територіальної громади

Про встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів на території Бахмацької міської територіальної громади

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 18 червня 2021, 09:10

 

 

 

УКРАЇНА
БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
( дванадцятої сесії восьмого скликання)
від 08 червня 2021 р.
м. Бахмач

Про встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів на території Бахмацької міської територіальної громади

Відповідно до статтей 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України, згідно Податкового кодексу України, статті 64 Бюджетного кодексу України, міська рада

Вирішили:
1. Затвердити Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів на території Бахмацької міської територіальної громади (додаток 1).
2. Затвердити ставку збору за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності в розмірі 0,075% мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового року.
3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Бахмацької міської територіальної громади.
4. Рішення міської та сільських рад, які увійшли до складу Бахмацької міської територіальної громади, щодо встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів на їх територіях, визнати такими, що втратили чинність.
5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022року.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку громади.

Міський голова Павло ШИМКО

 

 

 

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