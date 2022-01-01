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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 18 червня 2021, 09:20

УКРАЇНА

БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(дванадцятої сесії восьмого скликання)

від 08 червня 2021 р.

м. Бахмач

Про встановлення ставок єдиного податку на території Бахмацької міської територіальної громади



Відповідно до ст.26,69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.ст. 291 та 293 розділу ХІV Податкового кодексу України, міська рада



ВИРІШИЛА:



1. Встановити ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2. Встановити ставку єдиного податку для другою групи платників єдиного податку у розмірі 11 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3. Затвердити Положення про єдиний податок (додається).

4. Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.

5. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

6. Рішення міської та сільських рад, які увійшли до складу Бахмацької міської територіальної громади, щодо встановлення ставок єдиного податку на їх територіях, визнати такими, що втратили чинність.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку громади.

Міський голова Павло ШИМКО