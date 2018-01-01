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Про встановлення ставок туристичного збору на території Бахмацької міської територіальної громади
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 18 червня 2021, 09:31
УКРАЇНА
БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
(дванадцятої сесії восьмого скликання)
від 08 червня 2021 р.
м.Бахмач
Про встановлення ставок туристичного збору на території Бахмацької міської територіальної громади
Відповідно до ст.26,69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та статті 268 Податкового кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Бахмацької міської територіальної громади туристичний збір.
2. Затвердити Положення про туристичний збір згідно з додатком до цього рішення.
3. Затвердити ставку туристичного збору в розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
4. Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
5. Рішення міської та сільських рад, які увійшли до складу Бахмацької міської територіальної громади, щодо встановлення ставок туристичного збору на їх територіях, визнати такими, що втратили чинність.
6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку громади.
Міський голова Павло ШИМКО
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