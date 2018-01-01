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Головна Категорії статей Офіційно Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Бахмацької міської територіальної громади

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Бахмацької міської територіальної громади

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 18 червня 2021, 09:40

 

 

 

УКРАЇНА
БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
(дванадцята сесія восьмого скликання)
від 08 червня 2021р.
м Бахмач

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Бахмацької міської територіальної громади

Відповідно до статтей 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України, згідно Податкового кодексу України та статті 64 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Бахмацької міської територіальної громади (додається).
2. Встановити на території Бахмацької міської територіальної громади :
- ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
- пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком, згідно з додатком 2.
3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Бахмацької міської ради.
4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
5. Рішення міської та сільських рад, які увійшли до складу Бахмацької міської територіальної громади, щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на їх територіях, визнати такими, що втратили чинність.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку громади.

Міський голова
Павло ШИМКО

 

 

 

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