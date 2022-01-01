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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 18 червня 2021, 09:56

УКРАЇНА

БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(десята сесія восьмого скликання)

від 08 червня 2021 р.

м. Бахмач

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

На виконання Податкового кодексу України, з метою подальшого вдосконалення на місцевому рівні системи адміністрування податків, збільшення потенційних джерел надходження фінансових ресурсів до доходної частини бюджету територіальної громади, керуючись ст.ст.7,8,10,12,14, главою 2 розділу ІІ, розділом ХІІ Податкового кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», ст.25, п.24 ч.1 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

Встановити на території Бахмацької міської територіальної громади земельний податок:

- елементи земельного податку згідно з додатком 1;

- ставки земельного податку згідно з додатком 2;

- пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

3. З дня набрання чинності даного рішення визнати такими, що втратили чинність рішення 42-ї сесії 7-го скликання Бахмацької міської ради від 12.07.2018 року «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку»,

рішення 36-ї сесії 7-го скликання Фастовецької сільської ради від 04.06.2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»,

рішення 36-ї сесії 7-го скликання Халимонівської сільської ради від 17.06.2020 року «Про ставки земельного податку»,

рішення 47-ї сесії 7-го скликання Григорівської сільської ради від 26.05.2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та орендної плати на 2021 рік»,

рішення 43-ї сесії 7-го скликання Курінської сільської ради від 30.06.2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»,

рішення 48-ї сесії 7-го скликання Бахмацької сільської ради від 14.07.2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»,

рішення 41-ї сесії 7-го скликання Стрільницької сільської ради від 24.06.2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»,

рішення 28-ї сесії 7-го скликання Пісківської сільської ради від 26.06.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік», рішення 44-ї сесії 7-го скликання Пісківської сільської ради від 09.06.2020 року «Про продовження дії рішень сесії сільської ради»,

рішення 43-ї сесії 7-го скликання Тиницької сільської ради від 27.05.2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»,

рішення 29-ї сесії 7-го скликання Біловежівської сільської ради від 15.06.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»,

рішення 31-ї сесії 7-го скликання Красилівської сільської ради від 07.05.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік», рішення 48-ї сесії 7-го скликання Красилівської сільської ради від 24.06.2020 року «Про продовження терміну дії рішень по прийнятих податках на території Красилівської сільської ради».

4. Оприлюднити дане рішення у визначеному законодавством порядку в засобах масової інформації (газета «Порадник»), розмістити на офіційному сайті міської ради (http:// https://bakhmach-mr.gov.ua/) та Єдиному державному порталі відкритих даних.

5. Копію рішення надіслати в електронному вигляді ГУ ДПС у Чернігівській області для здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень встановлених податків та зборів до бюджету територіальної громади.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку (голова Мельник С.П.).



Міський голова Павло ШИМКО



Повністю зі змістом рішень можна ознайомитись на сайті міської ради.