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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 09 липня 2021, 14:23

З 1 квітня по 29 червня 2021 року на водоймах Чернігівської області тривала нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.



Попри проведену широкомасштабну роз’яснювальну роботу з населенням щодо дотримання Правил рибальства у період нересту, браконьєри продовжували вчиняти правопорушення на водоймах.



Так,протягом нерестової кампанії Чернігівським рибоохоронним патрулем було виявлено 578 порушень Правил рибальства, з них дев’ять з ознаками кримінальних правопорушень.Вилучено у порушників 813 кг незаконно добутих водних біоресурсів та 672 од. заборонених знарядь лову, в тому числі 649 од. сіток, загальною довжиною 13 276 метрів.



На водоймах Ніжинського району протягом нерестової заборони було викрито 18 порушень Правил рибальства, зі збитками понад 32 тис. грн., з них 2 з ознаками кримінальних правопорушень. У браконьєрів вилучено понад 72 кг незаконно добутої риби та 35 од. заборонених знарядь лову.



Чернігівський рибоохоронний патруль нагадує, що відповідно до Правил аматорського і спортивного рибальства на водоймах загального користування дозволено рибалити з берега або з човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку та спінінгом.



Підводне полювання на риб дозволяється гарпунними рушницями без застосування аквалангів та інших автономних дихальних приладів при наявності посвідчення підводного мисливця.



Лов безхребетних дозволяється ручним збиранням, а також: мотиля - однією ручною драгою з діаметром не більше 70 см без застосування механічних пристроїв; раків – раколовкою -»хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою та «розщіпом» - не більше п’яти снастей на ловця.



Відлов живця дозволяється підсакою діаметром не більше 100 см або «хваткою» («павуком») розміром 1х1 м з вічком сіткового полотна не більше 10 мм.



Дозволено одній особі вилов за одну добу перебування на водоймі загального значення таких видів у таких кількостях: риби – 3 кг, раків – 30 екз., мотиля – 100 грамів.



Вивезення з водойми риби та безхребетних - як у свіжому, так і в обробленому вигляді, - незалежно від терміну перебування на водоймі дозволяється в розмірі не більше за добову норму, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову.



Заборонено вилови риби занесеної до Червоної книги України: стерлядь прісноводна, мінога українська, ялець звичайний, рибець малий, марена дніпровська, карась золотий, минь річковий, йорж носар, бистрянка російська, підуст звичайний, в’язь звичайний тощо.



Забороняється лов водних біоресурсів менших за такі розміри: сом – від 70 см, судак – від 42 см, білий амур, товстолоб – від 40 см, сазан, щука – від 35 см, лящ – від 32 см, білизна – від 30 см, короп – від 25 см, головень, чехоня – від 24 см, синець – від 22 см, лин – від 20 см, плітка – від 18 см та рак - від 10 см.



Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, незаконного придбання чи збуту водних біоресурсів або зберігання чи реалізації заборонених знарядь лову, прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» Чернігівського рибоохоронного патруля (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57 (цілодобово).



Чернігівський рибоохоронний патруль