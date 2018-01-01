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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Четвер, 22 липня 2021, 13:44

05 липня 2021 року о 10-00 год. у приміщенні Бахмацької міської ради конкурсною комісією міської ради було проведено конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмацької міської територіальної громади.



За результатами проведеного конкурсу, рішенням конкурсної комісії Бахмацької міської ради переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмацької міської територіальної громади по всіх об’єктах утворення побутових відходів, розташованих на території міста Бахмача та населених пунктів Бахмацької міської територіальної громади: с.Бахмач, с.Острів, с.Кошмалів, с.Пашків, с.Халимонове, с.Глибоке, с.Калинівка, с.Мовчанів, с.Петрівське, с.Курінь, с.Шумейків, с.Ополонське, с.Українське, с.Тиниця, с.Кирпичине, с.Стрільники, с.Фастовці, с.Безпечне, с.Грушівка, с.Перше Травня, с.Петровського, с.Шевченка, с.Піски, с.Варварівка, с.Запорізьке, с.Кулішове, с.Олексіївка, с.Осинівка, с.Григорівка, с.Веселе, с.Біловежі Перші, с.Біловежі Другі, с.Вишнівське, с.Зарукавне, с.Зеленівка, с.Кальчинівка, с.Красилівка, с.Перемоги, ст.Черемушки, визнано Бахмацьке комунальне виробниче підприємство «Комунальник»



Переможцю конкурсу Бахмацькому КВП «Комунальник» надано право укласти з Бахмацькою міською радою договір з надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмацької міської територіальної громади.



Конкурсна комісія виконкому

Бахмацької міської ради