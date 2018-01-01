Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Офіційно Оголошення про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів

Оголошення про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Офіційно
Опубліковано: Четвер, 22 липня 2021, 13:44

05 липня 2021 року о 10-00 год. у приміщенні Бахмацької міської ради конкурсною комісією міської ради було проведено конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмацької міської територіальної громади.


За результатами проведеного конкурсу, рішенням конкурсної комісії Бахмацької міської ради переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмацької міської територіальної громади по всіх об’єктах утворення побутових відходів, розташованих на території міста Бахмача та населених пунктів Бахмацької міської територіальної громади: с.Бахмач, с.Острів, с.Кошмалів, с.Пашків, с.Халимонове, с.Глибоке, с.Калинівка, с.Мовчанів, с.Петрівське, с.Курінь, с.Шумейків, с.Ополонське, с.Українське, с.Тиниця, с.Кирпичине, с.Стрільники, с.Фастовці, с.Безпечне, с.Грушівка, с.Перше Травня, с.Петровського, с.Шевченка, с.Піски, с.Варварівка, с.Запорізьке, с.Кулішове, с.Олексіївка, с.Осинівка, с.Григорівка, с.Веселе, с.Біловежі Перші, с.Біловежі Другі, с.Вишнівське, с.Зарукавне, с.Зеленівка, с.Кальчинівка, с.Красилівка, с.Перемоги, ст.Черемушки, визнано Бахмацьке комунальне виробниче підприємство «Комунальник»


Переможцю конкурсу Бахмацькому КВП «Комунальник» надано право укласти з Бахмацькою міською радою договір з надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмацької міської територіальної громади.


Конкурсна комісія виконкому
Бахмацької міської ради

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове