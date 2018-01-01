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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 23 липня 2021, 08:33

З 1 червня на території Чернігівської області діє літнє обмеження руху для вантажівок. Тобто при підвищенні температури повітря понад 28°C на дорогах загального користування державного значення з 10:00 до 22:00 години тимчасово обмежується рух вантажного транспорту вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Чи дотримуються цих норм як замовники перевезень, так і самі перевізники — говорили 19 липня під час тематичної наради в облдержадміністрації, яку провела голова ОДА Анна Коваленко.



Очільниця ОДА зазначила, що нині в області активно ремонтуються дороги на виконання програми Президента України «Велике будівництво». Так, на цей рік заплановано відремонтувати 182 км доріг державного значення, майже 98 км покриття на 17 дорогах місцевого значення та 6 вулицях і дорогах комунальної власності, капітально оновити 9 мостів, ще 5 — реконструювати.



Постійний контроль за рухом транспортних засобів у вказаний період з метою збереження доріг покладено на Північне міжрегіональне управління Укртрансбезпеки спільно з Управлінням патрульної поліції в Чернігівській області ДПП та Управлінням превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області. Кожна зі сторін переконує, що робить все необхідне задля дотримання обмежень руху. Втім для повного контролю не вистачає ресурсів, в тому числі й трудових. Приміром, зупинити вантажівку працівники Укртрансбезпеки не можуть без представників поліції, а ті зі свого боку не можуть самостійно провести зважування. Адже фактично тільки так можна довести, що транспорт перевантажений.



Дієвий інструмент у такому випадку — автоматичне зважування у русі. В області поки що влаштовано одну систему WIM (weigh-in-motion) — на автомобільній дорозі державного значення М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ. Подібні майданчики цього року мають встановити на автодорогах загального користування державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі км 127+000 – км 128+000, Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем’яч км 10 – км 11 та Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин км 105 – км 106.



Учасники наради запропонували посилити габаритно-ваговий контроль, облаштувавши більше комплексів для зважування, які дуже важко об’їхати.



Нагадаємо, що кількість доріг загального користування державного значення, де введено обмеження, — 58 (з них М, Н, Р – 13). Встановлено 62 комплекти дорожніх знаків згідно зі схемою. Для забезпечення роботи габаритно-вагового контролю введені в експлуатацію 6 майданчиків. А для відстою великовагових транспортних засобів на балансі Служби автомобільних доріг в області обліковуються 17 майданчиків (на 154 машиномісця).