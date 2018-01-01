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До уваги власникIв автотранспорту!
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 23 липня 2021, 11:44
Відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), Бахмацька міська рада (Організатор перевезень) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Бахмацької міської територіальної громади на наступні об’єкти конкурсу, а саме:
Бахмач-Курінь, Бахмач- с. Бахмач, № 9 - «вул. Даньківський шлях-Міська лікарня»
Ознайомитись більш детально з умовами і переліком необхідних та рекомендованих документів для подання на участь у конкурсі можна на веб-сайті Бахмацької міської ради та за контактним телефоном (04635) 21504.
Конкурс відбудеться 25 серпня 2021 року об 11.00 годині за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Соборності, 42, Бахмацька міська рада. Реєстрація учасників конкурсу до 10.00 год.
Кінцевий термін подання документів перевізниками-претендентами на конкурс – 10 серпня 2021 року включно за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Соборності, 42, Бахмацька міська рада».
Заступник міського голови Анатолій КАРПЕНКО
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