/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Понеділок, 02 серпня 2021, 11:06

Пора жнив - особливий пожежонебезпечний період. Загрозливу обстановку створюють спекотна погода, сухі хліба, енергонасичені хлібозбиральні агрегати, які нерідко знаходяться у несправному стані, а також людська недбалість та безвідповідальність.



Загальновідомо, що в цей напружений час найменша необережність у поводженні з вогнем коло хлібних масивів, кинутий недопалок, іскри від сільгоспмашин, випалювання стерні тощо, можуть стати причиною пожежі, яка призведе до значних матеріальних втрат.



Ніжинський РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області звертається із проханням виконувати основні правила пожежної безпеки!



З початку достигання хлібів, необхідно цілодобово охороняти поля, а біля хлібних масивів установити знаки про заборону паління й використання відкритого вогню.



Перед початком жнив хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових масивів, степових смуг, автомобільних шляхів і залізниць повинні бути обкошені і оборані захисною смугою щонайменше 4 м завширшки.



Перед косовицею хлібні масиви з великою площею необхідно розбити на ділянки площею не більше 50 га. Між ділянками варто робити прокоси не менше 8 м завширшки. Скошений хліб із прокосів треба негайно зібрати. У середині прокосів робиться проорана смуга не менше 4 м завширшки.



До початку збирання врожаю вся збиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також бути оснащені справними іскрогасниками, забезпечені первинними засобами пожежогасіння (комбайни і трактори - двома вогнегасниками, двома штиковими лопатами, двома мітлами).



У разі групового методу збирання до складу збирально-транспортних загонів необхідно включати спеціалізовану техніку, що пристосована для гасіння пожеж зернових.



Безпосередньо на хлібному масиві площею понад 25 га, з якого збирається врожай, необхідно мати напоготові трактор з плугом на випадок пожежі.



Корпуси комбайнів повинні бути оснащені заземлювальним металевим ланцюгом, що торкається землі.



Збиральну техніку необхідно регулярно перевіряти на щільність з’єднання вихлопної труби з патрубком випускного колектора та колектора з блоком двигуна. У разі появи ознак пробивання прокладок, роботу слід припинити до їх заміни.



ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТА ПОДІЯХ ТЕЛЕФОНУЙТЕ «101»!



Віктор Кравець, начальник Ніжинського

РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області