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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Понеділок, 02 серпня 2021, 11:31

Щорічна літньо - осіння заборона на вилов раків, яка вводиться на період другої линьки раків, у цьому році на території Чернігівської області, відповідно до рекомендацій Інституту рибного господарства НААН, розпочинається з 1 серпня і триватиме до 20 вересня (включно).



Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі.



Інститут рибного господарства НААН у своїх рекомендаціях зазначає, що узв’язку з аномальним температурним режимом у весняний період, проходження першої линьки раків у поточному році відбувалось із затримкою на 10 - 15 діб.Разом з тим гідрометеорологічний режим, як головний чинник впливу на терміни перебігу другої линьки раків характеризувався достатньо високими показниками. Зокрема, температура води станом на другу декаду липня становила 25 – 28 °С. Враховуючи дані прогнозу температурного режиму, у третій декаді липня очікується проходження другої линьки в терміни, які наближені до середньобагаторічних. При цьому існує вірогідність зсування термінів другої линьки для певної частини локальних популяцій річкових раків. За даними досліджень, які були проведені Інститутом рибного господарства НААН, станом на середину червня проходження першої линьки було зафіксовано для 7 % обстежених особин раків у водоймах зони Полісся, що зумовлює необхідність подовження термінів заборони.



З метою здійснення державного контролю за охороною річкових раків під час їх другої линьки Чернігівським рибоохоронним патрулем виданий наказ від 22.07.2021№ 95-од, яким заборонено промисловий та аматорський лов річкових раків у зоні дії контролю риб патруля Чернігівщини.



«За порушення заборони на вилов раків браконьєрам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 680 грн. Крім того, за кожного виловленого рака доведеться заплатити по 25,50 грн компенсації», - наголосив начальник Управління Держрибагентства у Чернігівській області Микола Каленюк.



Чернігівський рибоохоронний патруль звертається до кожного свідомого громадянина з розумінням віднестися до збереження водних біоресурсів нашого краю. Про будь-які відомі факти порушення Правил рибальства чи збуту водних біоресурсів просимо оперативно повідомляти на «гарячу лінію» рибоохоронного патруля Чернігівщини (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57(цілодобово).



Чернігівський рибоохоронний патруль