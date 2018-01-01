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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Понеділок, 02 серпня 2021, 13:16

У результаті аналізу дорожньої обстановки за 2020 рік та перше півріччя 2021 року поліцейські визначили три місця концентрації ДТП: автомобільні дороги М01 «Київ — Чернігів — Нові Яриловичі», М02 «Кіпті — Глухів — Бачівськ» та Н27 «Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч».



«З 20 липня до 20 серпня на території Чернігівської області тривають профілактичні заходи під назвою «Безпечні автомобільні дороги». У цей період багато громадян їдуть на відпочинок та назад. Тому поліція Чернігівщини збільшила кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг», — розповідає начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернігівській області Олексій Дяговець. — До речі, наприкінці 2020 року був розроблений план щодо зниження кількості ДТП на території області. Завдяки чому кількість ДТП як з травмованими, так і з загиблими знизилася на 10-15%».



Щоденно дороги області патрулюють понад 30 екіпажів патрульних. За 6 днів профілактичних заходів під назвою «Безпечні дороги» вони склали 658 постанов на водіїв за порушення правил дорожнього руху, з них 59 — за керування транспортом у стані сп’яніння.



Окрема увага приділяється вантажним автомобілям, які при температурному режимі повітря більше 28°C курсують дорогами державного значення з вантажем понад 24 тонни. Поліція закликає водіїв великогабаритних машин у спекотну погоду залишатися на спеціальних майданчиках для відстою транспортних засобів.



Сектор комунікації поліції

Чернігівської області