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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 06 серпня 2021, 08:36

«Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях Бахмацької міської територіальної громади»



Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою території громади, залучення громадян, суб’єктів господарювання до належного утримання об’єктів благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою населених пунктів громади, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, виконавчим комітетом Бахмацької міської ради розроблено проєкт рішення «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях Бахмацької міської територіальної громади» та аналіз регуляторного впливу даного акта.



Даний проєкт регуляторного акта забезпечує дотримання вимог чинного законодавства та принципів державної регуляторної політики.



Проєкт рішення Бахмацької міської ради «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях Бахмацької міської територіальної громади», аналіз регуляторного впливу та базове відстеження буде розміщено на офіційному сайті Бахмацької міської ради http://bakhmach-mr.gov.ua/



Для прийняття відповідного рішення міською радою та її виконавчим комітетом просимо бахмачан, керівників підприємств, установ та організацій, політичних партій взяти активну участь в процесі обговорення та подавати пропозиції у письмовій формі в Бахмацьку міську раду за адресою: вул. Соборності, 42 або за тел.: 2-15-04. Пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня опублікування.