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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 13 серпня 2021, 08:30

Риба – незамінний продукт споживання для людини. Але потрібно пам’ятати, що риба невідомого походження, або та, яка була оброблена з порушенням технологічних або санітарно - гігієнічних умов може становити смертельну загрозу для людини.



У цьому році на Чернігівщині померло двоє людей, які отруїлисяв’яленою непатраною рибою. Діагноз – ботулізм. Усього в поточному році на Чернігівщині ботулізмом захворіло 7 осіб.



За даними Держпродспоживслужби України за І півріччя 2021 року зафіксовано 46 осіб, які постраждали від ботулізму.



Ботулізм - це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися токсини (ботулотоксини) бактерії Clostridiumbotulinum.Ботулізм не можна визначити за кольором або смаком. Мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.



Ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої, копченої риби та рибних консервів.



Причинами виникнення ботулізму при переробці риби можуть бути: неправильне транспортування та зберігання риби, погано вимита та невипатрана риба чи недостатньо проведена термічна обробка тощо.



Якщо після вживання риби чи інших продуктів у вас виникли наступні симптоми:



- порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,

- сильно виражена сухість у роті,

- важко говорити (голос стає тихим, нерозбірливим або пропадає)

- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість,

- запаморочення,

-короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп), ураження м’язів шиї та кінцівок, НЕГАЙНО зверніться за медичною допомогою.



Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12 - 24 годин після споживання зараженої їжі. Водночас, симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 години) або значно пізніше (4 доби і більше).



У більшості випадків ботулізму від вживання риби можна уникнути, дотримуючись простих правил:



- не купуйте свіжу рибу невідомого походження на стихійних ринках;

- не купуйте виготовлені у домашніх умовах консерви, в’ялену, копчену, солону в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб;

- при домашньому консервуванні дотримуйтесь правил особистої гігієни;

-дотримуйтесь чистоти сировини – патрайте та ретельно мийтерибу перед використанням;

- безпосередньо перед консервуванням рибистерилізуйте банки і кришки;

- при консервуванні в домашніх умовах проводьтет індалізацію (прогрівання до 100 оС від трьох до п’яти разів з проміжками в 24 год), після чого простерилізувати консерви при температурі 100 °С – 40 – 60 хв. з подальшим їх герметичним пакуванням;

- не вживайте «бомбажні»(вздуті) консерви;



Пам’ятайте: хворобу легше попередити, ніж лікувати. Будь-яке отруєння не проходить безслідно. Бережіть своє здоров’я і здоров’я близьких.



Чернігівський рибоохоронний патруль