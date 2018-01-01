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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 13 серпня 2021, 09:02

Поліція спільно з Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини та профільними органами місцевої влади провели у Ніжині круглий стіл з метою запобігання та протидії домашньому насильству.



У заході також взяли участь представники Центру з надання безоплатної правової допомоги, органів місцевого самоврядування, служби у справах дітей, установ соціального захисту та правозахисної спільноти регіону.



– Ми обговорили основні проблеми та законодавчі колізії, з якими регулярно стикаються всі ті органи, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству в громаді, – говорить заступник начальника Управління превентивної діяльності поліції області Андрій Зеляк.



У травні цього року у Ніжинському районному відділі поліції запрацювала мобільна група з реагування на факти домашнього насильства. За три місяці роботи поліцейські склали на сімейних кривдників 86 адміністративних протоколів за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З усіма правопорушниками поліція провела роботу та поставила їх на профілактичний облік.



– Загалом з початку року у Ніжині поліцейські поставили на профілактичний облік 172 кривдники. До адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства трьох і більше разів поліція притягнула п’ятьох осіб. Нині вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Вона передбачає покарання від громадських робіт тривалістю 150 годин — аж до обмеження волі на строк до п’яти років, чи двох років позбавлення волі, – зазначив Андрій Зеляк.



Протидія домашньому насильству – один із пріоритетних напрямків роботи поліції. Поліцейські тримають на контролі всі родини, де систематично відбувається домашнє насильство. Їхнє завдання також – професійна консультація постраждалих від домашнього насильства.



Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства, стали його свідком чи помітили зміни в поведінці знайомої людини, то не залишайтесь осторонь – звертайтеся до поліції.



Нагадаємо, що поліція підтримує ідею створення притулку для постраждалих від домашнього насильства у Чернігові.



Сектор комунікації

поліції Чернігівської області