/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 20 серпня 2021, 09:34

Відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), Бахмацька міська рада (Організатор перевезень) оголошує повторно конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Бахмацької міської територіальної громади на наступні об’єкти конкурсу, а саме:



Бахмач-Курінь, Бахмач-с.Бахмач, № 9 - «вул. Даньківський шлях-Міська лікарня»



Ознайомитись більш детально з умовами і переліком необхідних та рекомендованих документів для подання на участь у конкурсі можна на веб-сайті Бахмацької міської ради та за контактним телефоном (04635) 21504.



Конкурс відбудеться 21 вересня 2021 року об 11.00 годині за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Соборності, 42, Бахмацька міська рада. Реєстрація учасників конкурсу до 10.00 год.

Кінцевий термін подання документів перевізниками-претендентами на конкурс – 8 вересня 2021 року включно за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Соборності, 42, Бахмацька міська рада.



Заступник міського голови Анатолій КАРПЕНКО