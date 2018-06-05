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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 20 серпня 2021, 10:26

Керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 КП «Бахмач-водсервіс» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Діючі на сьогодні тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для всіх категорій споживачів встановлені рішенням виконавчого комітету Бахмацької міської ради від 01 березня 2019 року за № 47.



Зміна тарифів зумовлена зростанням цін на електроенергію – 20,6%, газ природний – 7,2%, податки та збори – 7,8%, а також зростанням мінімальної заробітної плати на 55,8% та інших матеріально-технічних ресурсів, що призвело до збільшення фактичної собівартості послуг у порівнянні з врахованою в діючих тарифах КП «Бахмач-водсервіс».

Ключовою причиною зміни тарифів є зміна обсягів реалізації послуг, у діючому тарифі врахований обсяг нижчий за фактичний.



Фактичний рівень відшкодування економічно обґрунтованих витрат підприємства діючими тарифами станом на 01 липпня 2021 року склав на централізоване водопостачання – 92,5 %, на централізоване водовідведення – 87,4 %. Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. В розрахунку тарифів плануються обігові кошти за рахунок планового прибутоку у розмірі 2% повної планової собівартості централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Такі кошти спрямовуються ліцензіатом на фінансування витрат, пов”язаних з наданням послуг на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, у разі, коли такі витрати не будуть відшкодовуватися діючими тарифами.



Планові тарифи на централізоване водопостачання зростуть на 16,8% або на 2,34 грн.



(діючий тариф 13,97 грн./м3 з урахуванням ПДВ), на централізоване водовідведення – на 53,8% або на 13,56 грн. (діючий тариф 25,21 грн./м3 з урахуванням ПДВ).



Збереження існуючих тарифів призводить до неможливості оплати за енергоносії, виплати заробітної плати, сплати податків та зборів, як наслідок не дає можливості в повному обсязі надавати якісні послуги по водопостачанню та водовідведенню. Також підприємство повинно бути готове до надання послуг в особливих умовах.



Всі пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо наміру здійснити зміну та встановлення тарифів приймаються у письмовій формі протягом 14 календарних днів з дня оприлюднення даного повідомлення у газеті «Порадник» за адресою: 16500, КП «Бахмач-водсервіс», вул. Чернігівська, 58, м. Бахмач.



Адміністрація КП «Бахмач-водсервіс»