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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 20 серпня 2021, 10:33

 

 

 

Бахмацьке КВП «Комунальник» згідно «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтування такої необхідності», повідомляє своїх споживачів про намір здійснити зміну діючих тарифів на вивезення та знешкодження ТПВ для населення. Для мешканців упорядкованих будинків – 13,26грн./люд. з ПДВ (11,14грн./люд.-збір та вивезення ТПВ; 2,12грн./люд.-знешкодження ТПВ); приватний сектор – 14,43грн./люд. з ПДВ (12,12грн./люд.-збір та вивезення ТПВ; 2,31грн./люд.-знешкодження ТПВ).


Більш детальна інформація та структура скоригованого тарифу розміщена на веб-сайті Бахмацької територіальної громади.


Зауваження та пропозиції приймаються за адресою м. Бахмач вул. Південна,48 протягом 7 календарних днів з дня опублікування повідомлення в засобах масової інформації.


Адміністрація КВП «Комунальник»

 

 

 

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