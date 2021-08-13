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Головна Категорії статей Офіційно Шановні громадяни Бахмацької, Дмитрівської, Батуринської об’єднаних територіальних громад Ніжинського району!

Шановні громадяни Бахмацької, Дмитрівської, Батуринської об’єднаних територіальних громад Ніжинського району!

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 10 вересня 2021, 08:59

Інформуємо вас , що з 1 вересня 2021 року в другому відділі Ніжинського РТЦК та СП проводяться підготовчі заходи чергового осіннього призову 2021 року. Згідно наказу начальника Ніжинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки №29 від 13.08.2021 року «Про призов громадян на строкову військову службу у жовтні-грудні 2021 року»:


«Усі призовники, віком від 18 до 27 років, які мешкають на території Бахмацької, Дмитрівської, Батуринської об’єднаних територіальних громад Ніжинського району та підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю другого відділу Ніжинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, місто Бахмач, вул. Шевченка, 38 у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали повісток для призову на строкову військову службу , зобов’язані прибути до другого відділу Ніжинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки до 01 жовтня 2021 року, та мати при собі документи, які посвідчують особу», для проходження медичної комісії та встановлення ступеня придатності до військової служби.


Віктор Московченко,
начальник другого відділу Ніжинського районного територіального центру комплектування
та соціальної підтримки, підполковник

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