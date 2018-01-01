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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 10 вересня 2021, 11:37

7 вересня на засіданні постійної комісії з житлово-комунальних питань міської ради депутати розглянули питання коригування чинних тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які наразі є економічно необґрунтованими та збитковими. У ході спілкування йшлося про вимушену зміну ціни за куб на воду та водовідведення, і які чинники безпосередньо впливають на підвищення тарифу.



Зокрема, була озвучена інформація про намір комунального підприємства «Бахмач-водсервіс» змінити з 1 січня 2022 року діючі тарифи на водопостачання та водовідведення. Перегляд тарифів обумовлений збільшенням вартості на реагенти, паливно-мастильні матеріали, зростанням мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства України та інше. Також наголошено, що тарифи не переглядалися з квітня 2019 року. Варто зазначити, що у нову ціну не закладено витрати підприємства на обслуговування інженерних мереж, ремонти, придбання — все це здійснюється за рахунок міського бюджету.



Отже, передбачалося підвищення тарифу, а саме: на централізоване водопостачання з 13,97 грн до 16,31 грн; водовідведення з 25,21 грн до 38,77 грн.



Як відзначив директор «Бахмач-водсервіс» Володимир Клепач, це вимушений захід для забезпечення належного функціонування комунального підприємства та надання якісних послуг споживачам. До речі, збільшення кількості споживачів не впливає на зменшення витрат на водовідведення. За його словами, у Бахмачі встановлять середній тариф серед споживачів. У якості прикладу він навів уже затверджені тарифи на воду та водовідведення в інших громадах. Вашій увазі пропонуються відповідні таблиці (див. https://bakhmach-mr.gov.ua/news/1631022696/).



Однак після тривалого спілкування та внесення окремих коректив депутатами було прийнято рішення щодо необхідності коригування тарифу, який буде зменшений десь на одну гривню в частині витрат на водовідведення і становитиме 37,77 грн (а це в цілому зменшення на понад 150 тис. грн). Загалом, плата за водопостачання та водовідведення виросте десь на 40 %.



Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконкому міськради