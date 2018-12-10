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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 10 вересня 2021, 12:42

На виконання п.6 ст.32 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” Бахмацьке комунальне виробниче підприємство „Комунальник” інформує споживачів про зміну тарифів на послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів.



У відповідності до Рішення виконавчого комітету Бахмацької міської ради від 20.08.2021р за №207 „Про внесення змін до п.п.1; 1.1 рішення виконкому Бахмацької міської ради №197 від 10.12.2018р. «Про впорядкування тарифів на послуги з вивезення та знешкодження ТПВ для населення, бюджетних організацій та інших споживачів» Бахмацьким КВП „Комунальник” відкореговані тарифи будуть введені в дію з 01.10.2021 року.



- для мешканців упорядкованих будинків -13,26 грн/люд. з ПДВ за місяць (в т.ч.11,14-грн/люд.- вивезення ТПВ; 2,12грн/люд. - знешкодження ТПВ)

- для мешканців приватного сектору -14,43 грн./люд. з ПДВ за місяць (в т.ч.12,12грн/люд.- вивезення ТПВ; 2,31 грн./люд.- знешкодження ТПВ)

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