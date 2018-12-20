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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 17 вересня 2021, 08:06

Об’єкт № 1:



Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

Кадастровий номер: 7420310100:00:004:1488

Розмір земельної ділянки: 0,6813 га

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Першотравнева, 10 в місті Бахмачі Чернігівської області, 16500.

Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування виробничої бази (код КВЦПЗ 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови).

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади, що перебуває в користуванні на умовах оренди.

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 302224,68 грн. (триста дві тисячі двісті двадцять чотири гривні шістдесят вісім копійок)

Дата оцінки: серпень 2021 року.

Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 5000 грн.



Об’єкт № 2:

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

Кадастровий номер: 7420310100:00:004:1489

Розмір земельної ділянки: 0,4835 га

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Першотравнева, 10 в місті Бахмачі Чернігівської області, 16500.

Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування комплексу нежитлових будівель та споруд (код КВЦПЗ 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови).

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади, що перебуває в користуванні на умовах оренди.

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 214480,60 грн. (двісті чотирнадцять тисяч чотириста вісімдесят гривень шістдесят копійок).

Дата оцінки: серпень 2021 року.

Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 5000 грн.



Замовник та платник робіт з оцінки: Бахмацька міська рада.



Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до Бахмацької міської ради конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 49-ї сесії Бахмацької міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (далі – Положення), складається із: підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких послуг, а також строку виконання послуг (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 1 до Положення). До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 до Положення); інформація про претендента (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, в тому числі, посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.



До участі у конкурсі з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель» та відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 10 розділу 2 Положення.



Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:



складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;



відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;



переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначенням;



переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (за потреби);



досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням.



Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.



Конкурсна документація подається до виконавчого комітету Бахмацької міської ради не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Соборності, 42.



Конкурс відбудеться 01.10.2021 р. об 11.00 у приміщенні виконкому Бахмацької міської ради за адресою: м. Бахмач, вул. Соборності, 42 (кабінет заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів).



Телефони для довідок (04635) 2-11-74, тел./факс (04635) 2-15-04