Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Офіційно Як і на що ловити раків, щоб не отримати штраф

Як і на що ловити раків, щоб не отримати штраф

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 17 вересня 2021, 08:38

21 вересня 2021 року на водоймах Чернігівщини закінчується заборона на вилов раків, яка тривала з 1 серпня по 20 вересня (включно).


Чернігівський рибоохоронний патруль нагадує основні правила, яких потрібно дотримуватись під час лову раків, щоб не завдати збитку ні собі, ні природі.


Дозволені знаряддя лову для вилову раків:


-раколовка - «хапка» діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм;
- волосінь з приманкою і рогаткою та «розщипом» - не більше п’яти снастей на ловця;
- ручне збирання.


Норма вилову:


- не більше 30 екз. раків на водоймах загального користування;
- не більше 50 екз.на водоймах, де впроваджене платне рибальство.


Дозволений розмір:


- не менше, ніж 10 см. Вимірюється рак по спині тіла: від середини ока до кінця центральної пластини хвостового плавника.


Забороняється вилов раків у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.


Відповідальність за порушення правил вилову раків:


- адміністративний штраф до 680 грн.
- компенсація збитків у розмірі 25,5 грн. за кожен екземпляр.


Чернігівський рибоохоронний патруль звертається до кожного свідомого громадянина з розумінням віднестися до збереження водних біоресурсів нашого краю. Про будь-які відомі факти порушення Правил рибальства чи збуту водних біоресурсів просимо оперативно повідомляти на «гарячу лінію» рибпатруля (099) 112-13-44та(0462) 93-75-57(цілодобово).


Чернігівський
рибоохоронний патруль

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове