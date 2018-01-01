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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 17 вересня 2021, 08:38

21 вересня 2021 року на водоймах Чернігівщини закінчується заборона на вилов раків, яка тривала з 1 серпня по 20 вересня (включно).



Чернігівський рибоохоронний патруль нагадує основні правила, яких потрібно дотримуватись під час лову раків, щоб не завдати збитку ні собі, ні природі.



Дозволені знаряддя лову для вилову раків:



-раколовка - «хапка» діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм;

- волосінь з приманкою і рогаткою та «розщипом» - не більше п’яти снастей на ловця;

- ручне збирання.



Норма вилову:



- не більше 30 екз. раків на водоймах загального користування;

- не більше 50 екз.на водоймах, де впроваджене платне рибальство.



Дозволений розмір:



- не менше, ніж 10 см. Вимірюється рак по спині тіла: від середини ока до кінця центральної пластини хвостового плавника.



Забороняється вилов раків у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.



Відповідальність за порушення правил вилову раків:



- адміністративний штраф до 680 грн.

- компенсація збитків у розмірі 25,5 грн. за кожен екземпляр.



Чернігівський рибоохоронний патруль звертається до кожного свідомого громадянина з розумінням віднестися до збереження водних біоресурсів нашого краю. Про будь-які відомі факти порушення Правил рибальства чи збуту водних біоресурсів просимо оперативно повідомляти на «гарячу лінію» рибпатруля (099) 112-13-44та(0462) 93-75-57(цілодобово).



Чернігівський

рибоохоронний патруль