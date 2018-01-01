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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 01 жовтня 2021, 08:26

Як свідчить аналіз, основними причинами, від яких виникають пожежі в осінньо-зимовий період, є перенавантаження електромережі та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.



Щоб не трапилося біди у вашій оселі, необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті та, перш за все, вимог пожежної безпеки при встановленні та експлуатації електроприладів.



Слід вчасно проводити ревізію електромережі, утримувати в справному стані розетки, вимикачі, рубильники та інші електроприлади. Категорично забороняється підвішувати абажури на електричних проводах, заклеювати електричні проводи шпалерами, зафарбовувати олійною фарбою, включати в одну розетку одночасно декілька приладів. Йдучи з будинку, слід вимикати побутову техніку, не залишати ввімкненими електроприлади, що працюють у режимі очікування.



Уже розпочинається опалювальний сезон. Останнім часом місцеве населення опалює свої домівки за допомогою печей або котлів на твердому паливі. Пічне опалення завжди створює загрозу виникнення пожежі, адже піч– об’єкт підвищеної пожежної небезпеки. Тому рятувальники ще раз нагадують: перед початком опалювального сезону всі печі повинні бути відремонтовані і ретельно перевірені. Щоб уникнути біди, не слід залишати без нагляду розтоплені печі та накаляти їх, також експлуатувати печі без протипожежної розділки, використовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини.



Причиною загоряння може бути порушення правил влаштування печі. Наприклад, недостатні відстані між димарем печі і дерев’яними конструкціями перекриттів будинку. Сюди ж можна віднести відсутність металевого листа під топковим отвором, у результаті чого через випад жару загорається підлога.



Також часто закінчується пожежею розпалювання печей бензином, гасом та іншими легкозаймистими рідинами. Крім того, не можна топити печі з відкритими дверцятами, сушити на них одяг, дрова та інші матеріали, а поверхні опалювальних приладів і димових труб необхідно систематично очищати від пилу і білити. Виявлені в печі тріщини і неполадки необхідно своєчасно усувати.



Шановні громадяни, будьте обачливими та пам’ятайте, що від цих порад залежить ваше життя!



Віктор КРАВЕЦЬ, начальник

Ніжинського РУ ГУ ДСНС України